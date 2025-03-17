Psikiyatri uzmanından uyarı: Narsistler tedavi edilmeli!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:04

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:09

Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, narsizmin genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Aile içindeki aşırı ödüllendirme ya da aşırı eleştiri gibi faktörlerin narsistik kişilik gelişimine katkı sağladığını ifade eden Dr. İnci, narsistik eğilimlerin tedavi edilebileceğini vurguladı.

NARSİZM, TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN BİR KİŞİLİK BOZUKLUĞUDUR

Dr. İnci, narsizmin, "Tedavi edilmesi gereken bir kişilik bozukluğudur" diyerek, psikoterapi, özellikle de davranışçı terapinin narsistik bireylerin daha gerçekçi bir şekilde kendilerini görmelerine ve empati becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

NARSİZM TOPLUMSAL BİR FENOMEN HALİNE GELDİ

Narsizmin yalnızca bireysel bir sorun olmanın ötesinde, günümüzde toplumda bir kültürel fenomen haline geldiğine dikkat çeken Dr. İnci, sosyal medya ve dijital platformların narsizm eğilimlerini artırabileceğini söyledi. İnsanların kendilerini sürekli olarak başkalarına gösterme çabalarının, narsistik davranışları tetikleyebileceğine değindi.

Dr. İnci, "Günümüzde insanlar, başarılarını ve yaşadıkları anları fotoğraflar veya paylaşımlar aracılığıyla sürekli sergileyerek dışarıdan takdir ve onay bekliyorlar. Bu durum, narsizmin daha yaygın hale gelmesine neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

ERKEN TANININ VE TEDAVİNİN ÖNEMİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. İnci, narsistik kişilik bozukluğunun tedavi edilmediğinde kişinin hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Sosyal ilişkilerde çatışmalar, depresyon ve kayıplar gibi ciddi sonuçların doğabileceğini ifade eden Dr. İnci, "Bu nedenle, bireylerin duygusal ve psikolojik sağlıklarına özen göstermeleri ve gerekirse uzmanlardan yardım almaları büyük önem taşımaktadır" dedi.