'Radyasyon Onkologları Farkındalık Günü'nde İstanbul'un köprüleri turuncu renk ile aydınlatılacak
Kasım ayı, 'Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı' ve 25 Kasım 'Radyasyon Onkologları Günü' olarak kutlanıyor. Bu ay içinde radyasyon onkolojisi alanında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Kasım cumartesi akşamı turuncu renge bürünecek.
Kasım ayı radyoterapi uygulamalarından sorumlu tıpta uzmanlık branşı olan radyasyon onkolojisi açısından çok özel bir ay.
Modern radyoterapide kullanılan X ışınları 127 yıl önce 8 Kasım 1895'te bu ay W. Conrad Röntgen tarafından keşfedilmişti. Benzer şekilde radyoaktiviteyi keşfeden Marie Curie'nin doğum tarihi de 7 Kasım 1867’dir.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, günümüzde radyoterapinin tek başına veya diğer tedaviler ile birlikte, dünyada milyonlarca insanın kanserden kurtulmasını sağlayan modern bir tedavi yöntemi olduğunu ve kanser ölümlerinin %70’inin düşük ve orta gelir seviyeli ülkelerde görüldüğünü söyledi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü kanser ölümlerinin düşük-orta gelir seviyeli ülkelerde görülmesinin nedenleri arasında, modern radyoterapi hizmetlerinin yetersizliğini ilk sırada gösterdiğini vurguladı.
(Prof. Dr. Gökhan Yiğit)
Prof. Dr. Özyiğit, ülkemizde radyoterapi hizmetleri açısından özellikle kamu üniversitelerinde alt yapının ciddi bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ve bu yenilenme ihtiyacının kanser ölümlerini engellemek için hayati bir husus olduğunu belirtti.
BU AY, “RADYASYON ONKOLOJİSİ FARKINDALIK AYI” OLARAK KUTLANIYOR
Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, Derneklerinin 25 Kasım 1993'te kurulduğunu ve radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile beraber Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu Kasım ayının “Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı” olarak kutlandığını belirterek; alınan resmi izinlere istinaden, 26 Kasım 2022 akşamı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün dekoratif aydınlatma sistemlerinin derneklerinin rengi olan turuncu renk ile aydınlatmaya geçeceğini söyledi.
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