Radyoloji çalışanlarından 'şua izni' tepkisi: Kanser olmak istemiyoruz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servis önünde bir araya gelen radyoloji çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Çalışanlar, "Şua izinlerimiz ve yıpranma denilen fiili hizmetlerimizin kaldırılması demek, bizlerin daha fazla radyasyona maruz kalması ve kanser olmamız demek" diyerek haklarına dokunulmaması çağrısında bulundu.
Röntgen ve görüntüleme alanlarında çalışan radyoloji teknisyenleri ve sendika üyeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servis önünde bir araya geldi.
Hastane önünde çevik kuvvet polisleri de yer aldı. "Kanser olmak istemiyoruz!" yazılı bir pankartın taşındığı basın açıklamasında, çalışanlar adına açıklama yapan Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, kanunlarla düzenlenmiş haklarının ellerinden alındığını söyledi.
"SAĞLIĞIMIZAN DA HAKLARIMIZDAN DA VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Aslanoğlu, "Mevzuat değişiklikleriyle birçok hakkımız kısıtlanıyor ya da tamamen kaldırılıyor. Şua izinlerimiz ve yıpranma denilen fiili hizmetlerimizin kaldırılması demek, bizlerin daha fazla radyasyona maruz kalması ve kanser olmamız demek. Sağlığımızdan da haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Radyasyonla çalışan sağlık personelinin şua izinleri, fiili hizmet ve çalışma süresi gibi kanunla düzenlenmiş haklarının aynen korunmasını istiyoruz. Radyoloji alanında personel eksikliği gidererek, iş yükümüzü azaltacak şekilde istihdam yapılmasını istiyoruz. Taşeronluk sistemine son vererek görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji çalışanlarına güvenceli, kadro verilmesini istiyoruz. Teşvik sistemine son verilerek tek kalemde insanca yaşanacak temel ücret artışı yapılmasını talep ediyoruz." dedi.
Açıklamaların ardından sağlık çalışanları olay yerinden ayrıldı.
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Soylu resmen itiraf etti!
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'