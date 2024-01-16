Rahim Ağzı Kanseri hakkında uzman uyarısı: Erken tanı hayati öneme sahip

Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:05

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:10

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Engin Yurtçu, gelişmekte olan ülkelerde serviks kanserinin hala önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle Dr. Yurtçu, serviks kanseri hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Yurtçu, Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği gibi, "Bir ülkede rahim ağzı kanserinden kaynaklı ölümü engellenen kadın sayısı, o ülkenin sağlık hizmetleri yönünden gelişmişliği ve kadına verilen değer ile doğru orantılıdır" dedi. Dr. Yurtçu, primer korumanın çocukluk çağında HPV aşısıyla mümkün olduğunu ifade etti.

TARAMA PROGRAMLARI VE ERKEN TANI

Rahim ağzı kanserinde, etkin tarama programlarıyla erken tanının önemine değinen Yurtçu, gelişmiş ülkelerde bu sayede hastalığa bağlı ölüm oranlarının azaldığını belirtti. Ücretsiz olarak yapılan tarama testlerine 21 yaşında başlanmasının önerildiğini aktaran Yurtçu, 21-29 yaş arasındaki kadınlara 3 yılda bir sitoloji taraması yapılmasını, 30 yaşından sonra ise HPV ve smear testlerinin beraber kullanıldığı tarama stratejilerinin önerildiğini söyledi.

HPV ENFEKSİYONLARI VE AŞILAR

Dr. Yurtçu, serviks kanseri ve kanser öncülü lezyonların neredeyse tamamından HPV enfeksiyonlarının sorumlu olduğunu belirterek, HPV tip 16 ve 18'in en sık görülen ve en karsinojenik tipler olduğunu açıkladı. HPV enfeksiyonlarının, HPV testi ve servikal sitoloji gibi tarama programlarıyla erken teşhis edilebileceğini ve HPV aşılarının kullanıma sunulmasıyla önlenebileceğini vurguladı.

Ayrıca, ülkemizde rahim ağzı kanseri taramalarının ücretsiz yapıldığını belirten Dr. Yurtçu, kadınların bilgi düzeyi ve farkındalıklarının artmasıyla tarama programlarına katılımlarının arttığını söyledi. Tarama sayesinde kansere ilerlemeden öncül lezyonların tanısı ve tedavisi mümkündür.

HPV AŞILARI VE YANLIŞ BİLGİLERE KARŞI UYARI

HPV aşılarının önemini vurgulayan Dr. Yurtçu, Dünya Sağlık Örgütü'nün HPV aşılarını son derece güvenli olarak kabul ettiğini ve bilimsel verilerin HPV aşısının rahim ağzı kanserini önlemede çok yüksek başarı gösterdiğini gösterdiğini belirtti. Son günlerde basında yer alan asılsız haberlere karşı halkı uyararak, bu tür haberlere itibar edilmemesini ve sağlık profesyonellerinden alınan bilgilerin güvenilir olduğunu vurguladı.