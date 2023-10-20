Resmi Gazete'de yayımlandı: Muayene ve tıbbi malzemeye zam

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Değişikliğe göre muayene ücretlerine ve tıbbi malzeme bedellerine en az yüzde 50 zam geldi. “Ayaktan başvurularda” ödeme listesinde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi. Ayrıca “Hizmet başı işlem puan listesinde” yer alan işlem kodlarında artışlar yapıldı.

Öte yandan tanıya dayalı işlem ve diş tedavileri puan listesinde yer alan işlem kodlarında da artış gerçekleşti. KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli, kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavi ve tetkikleri, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodlarının tamamı bu artışlardan etkilendi.

Ayaktan başvurularda ödeme listesinde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidilmesiyle devlet hastanelerinin döner sermayesi artacak. Ancak vakıf üniversiteleri ve özel hastanelere giden yurttaşlar ise ek ücret bedelinin yüzde 50 daha fazlasını ödemek zorunda kalacak.