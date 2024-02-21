Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:21

Güncelleme: 21.02.2024 - 17:21

Bulaşıcı hastalıklardan biri olan ve çocukları etkileyen Rota virüsü son zamanlarda artış gösterdi. Peki, Rota virüsü nedir? Rota virüsü nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri neler?

ROTA VİRÜSÜ NEDİR?

Rotavirüs, Reoviridae ailesinde yer alan çift iplikçikli RNA virüslerinin bir cinsidir. Rotavirüsler, bebekler ve küçük çocuklar arasında ishalli hastalıkların en yaygın nedenidir. Dünyadaki neredeyse her çocuk beş yaşına kadar en az bir kez rotavirüs ile enfekte olmaktadır.

ROTA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Rota virüsler ishalin ortaya çıkmasından önceki günlerde de dışkıda bol miktarda bulunur. Bulaşma; dışkı ile kontamine (bulaşık) su ve gıdalarla olur. Özellikle kreş, bakımevleri ve çocuk hastanelerinde salgınlar görülebilir. Aile içi yayılım sıktır.

ROTA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş, kusma ile başlar. Sık, sulu, özellikle çok kötü kokulu kansız ishal belirtilere eklenir. İshal 5 - 7 gün sürebilir. Özellikle süt çocuklarında kusma, ishal nedeniyle dehidratasyon gelişebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalarda hastalık daha uzun ve ağır seyir gösterir.