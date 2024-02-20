Uzmanlar astım ve ilaç tedavisine değindi: Doğru yaklaşım nedir?

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:36

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:36

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, astımın hava yollarının daralması ve ödem oluşmasıyla seyreden kronik bir hastalık olduğunu belirtiyor. Astımın yaşam kalitesini bozduğu gibi iş gücü ve okul devamlılığında da önemli kayıplara neden olduğunu vurguluyor.

Dr. Dirican'a göre, astımın tekrarlayan hırıltılı ve hışıltılı solunum atakları, uykudan uyandıran nefes darlığı veya öksürük atakları şeklinde belirti verdiğini ifade ediyor. Egzersiz esnasında bu şikayetlerin artabileceğini ve sosyal hayatı etkileyerek psikolojik sorunlara yol açabileceğini de ekliyor. Astımın ciddiye alınmadığı durumlarda hastanın zaman zaman hastanede yatması veya yaşamını kaybetmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Türkiye'de 4-5 milyon civarında astım hastası olduğunu tahmin ettiklerini paylaşan Dr. Dirican, astım hastalarının yüzde 80'inin uykusunun astım nedeniyle bölündüğünü ve günlük aktivitelerinin kısıtlandığını ifade ediyor. Ayrıca hastaların yüzde 40'ının istedikleri mesleği yapamadığını belirtiyor.

ASTIMIN TETİKLEYİCİLERİ

Astım tanısı konulurken öykü alımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Dirican, tanı sürecinde solunum fonksiyon testi ölçümlerinin de yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca astımın tetikleyicileri arasında solunum sistemi enfeksiyonları, alerjenler, duygusal faktörler, ilaçlar, hormonal değişiklikler ve çevresel faktörlerin bulunduğunu ifade ediyor.

Astım hastalığının zemininde alerji olup olmadığını araştırmak için alerji deri testi yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Dr. Dirican, tedavinin temelinin eğitim olduğunu belirtiyor. İlaç tedavisinde ise inhaler steroidlerin sıkça kullanıldığını ifade ediyor. Ancak hastaların çabuk etki gösteren ilaçlara aldanmaması gerektiğini ve uzun dönemde kontrol sağlayan ilaçların da önemli olduğunu belirtiyor.

Dr. Dirican, astım tedavisinde önemli bir alternatif olarak alerjik riniti olan ve astım derecesi ağır olmayan hastalarda uygulanan yöntemlerin bulunduğunu paylaşıyor. Bu yöntemlerin uygulanmasının ise hasta ile ilgili faktörlere bağlı olduğunu ifade ediyor.