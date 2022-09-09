Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki sahibi Doç. Dr. Nilay Yapıcı

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

Çalışmalarında açlığın biyolojisine odaklanan genç bir bilim insanımız Doç. Dr. Nilay Yapıcı. Bu yılki Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün sahibi. Beyinde gıda alımını kontrol eden sinir ağlarının nasıl çalıştığını araştırıyor. ABD’de Cornell Üniversitesi’nde kendi kurduğu ve kendi adını taşıyan laboratuvarında 10 kişilik ekibi ile yürüttüğü araştırmalar obezite ve metabolik hastalıkların tedavisine ışık tutacak nitelikte.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu. Son derece başarılı bir kariyer öyküsü var.

BEYİNDE YEME SİNİR AĞLARI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, vakfın genel sekreteri Selen Tokcan’ın katılımı ile düzenlenen toplantıda konuşan Yapıcı “Beyinde gıda alım kararlarını yöneten sinir hücrelerini bulmaya ve yeme istediği sırasında bu hücrelerin aktivitelerinin nasıl değiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Deneylerini meyve sinekleri ve farelerle yapıyoruz. Meyve sineklerinin beyinlerinde 250 bin sinir hücresi varken, bu sayı farelerde 270 milyon, insanlarda ise 86 milyar. Bilimsel çalışmalarımızın yeme bozukluklarının tedavisine katkı sağlamasını umuyorum” dedi.

Obezite dünyanın ve tabii Türkiye’nin önemli bir sağlık sorunu. Giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obez bireylerin sağlık yükü yüzde 37 daha fazla. 2020-2050 yılları arasında sağlık harcamalarının yüzde 8.4’ünü obezitenin oluşturacağı öngörülüyor.

ÜLKER: PUSULAMIZ BİLİM

Toplum sağlığının geleceği için bilimsel çalışmaların teşvik edilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Ali Ülker, “Bilim, sınırların ötesine taşan, evrensel bir olgu. Bilimin dünyadaki mabetlerinden Harvard Üniversitesi’nde 2014 yılında çalışmalarına başlayan Harvard Sabri Ülker Merkezi ile evrensel bilimi desteklemeye başladık. Bu merkezimiz ile başlayan bilimsel yolculuğumuz her geçen yıl büyüyerek, katlanarak devam etti ve edecek. Önceliğimiz sağlık, pusulamız her zaman bilim olacak” dedi. Ali Ülker Türkiye’de de bağımsız bir araştırma enstitüsü kurmak istediklerini ancak mevzuat değişmediği için ellerinin bağlı olduğunu tekrarladı.

Toplantıda Sabri Ülker Vakfı’nın YouTube üzerinden yayın yapacak bir televizyon kanalını önümüzdeki hafta başlatacağı açıklandı. Doya doya sağlık TV sağlıklı yaşam konusunda 7/24 yayın yapacak.

HOTAMIŞLIGİL: BİLİM DİYASPORAMIZ OLUŞTU

Prof. Gökhan Hotamışlıgil de biyomedikal alanında Türk araştırmacıların muazzam bir bilim diyasporasının oluştuğunu belirterek “Evet iyi bilim insanlarımız var ama kritik kütle olarak çok küçüğüz. Türk biliminin dünya bilimi içinde bir ağırlığı yok ne yazık ki. Bunu mutlaka artırmamız gerek, Zaten bir hedefimiz de bu araştırmacılar arasında güzel bir network oluşturmak, Türkiye ile ortak çalışmalar yürütülmesini sağlamak. Dünya düzeyinde bilim yapmanın bir yolu olarak bu diyasporadan yararlanmak gerek” diye konuştu.

