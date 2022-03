Saçkıran nedir, neden olur, tedavisi var mı? İşte saçkıran belirtileri

28 Mart 2022 Pazartesi, 17:15

Saçkıran olanların yorumları, bu rahatsızlığı yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Zira, özellikle erkeklerde görülen saçkıran, kişinin berbere gittiği sırada fark ediliyor. 1 TL bozuk para çapında yaşanan saçkıran, sadece bir bölgede olabilirken birkaç bölgede de yaşanabilir. Bir süre sonra tekrar saç çıkabileceği gibi bir daha hiç saç çıkmayabilir.

2022 Oscar Ödül Töreni'nde sunucu Chris Rock'un, oyuncu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçsız olmasıyla ilgili yaptığı espriler, gerginliğe neden oldu. Espriler karşısında bir süre tebessüm eden Will Smith, esprilerin dozu artınca yerinden kalkarak canlı yayında Chris Rock'a tokat attı. Jada Pinkett Smith'in saçsız olmamasının nedeninin, saçkıran (alopesi areata) rahatsızlığı olduğu öğrenildi.





Will Smith ve Jada Pinkett Smith

SAÇKIRAN NE DEMEK?

Tıbbi olarak 'alopesi areata' olarak adlandırılan saçkıran, bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesidir.

Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişir.

Saçkıran ağırlıklı olarak gençlerde ortaya çıkar. Hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ile 80'i 40 yaşın altında. Erkeklerde kadınlardan daha fazla oranda görülür.

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

Saçkıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmiyor. Fakat otoimmün nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyor. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar.

Sonuç olarak, bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır. Saçkıranda da bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar.

SAÇKIRAN BELİRTİLERİ NELER?

Saçkıran belirtileri karakteristiktir ve saçlı deride bir veya birden fazla düzgün, oval ve tüysüz bölgelerde açığa çıkar. Etkilenen bölgedeki cilt sağlıklıdır ve ciltte iltihabi durum söz konusu değildir.

Saç dökülmesi genellikle kafa derisinde başlar. Fakat kirpik, kaş, koltuk altı, sakal ve kasık tüyleri dahil her türlü saçlı deri saçkıranın tesiri altına girebilir ve tırnak yapısında değişiklikler meydana gelebilir.

Klinik görünüm değişkendir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Hastalığın gidişatı öngörülemez ve bazen kronik olarak tekrarlayan yapıdadır.

Hastalık sırasında kendiliğinden iyileşme, stabilizasyon veya gidişatta kötüleşme meydana gelebilir. Kel bölgede saç tekrar çıktığında, genellikle ilk önce pigmentsiz yani beyazdır.

SAÇKIRAN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hafif derecede ve erken aşamadaki vakalardan bazılarında herhangi bir tedaviye gereksinim olmadan saçlar kendi kendine tekrar çıkar.

Daha ileri aşamalarda ya da ciddi belirtilerin varlığında tedavide steroid grubu ilaçlar kullanılır. Steroidler öncelikle krem formunda uygulanmaktadır. Sonraki aşamalarda duruma bağlı olarak enjektörle kafa derisine uygulanabilir.

Göz çevresi uygulamalar göz sağlığı açısından riskli olabileceğinden dikkat gerektirir. Saçkıran, steroid grubu dışında ilaçlarla ve immünoterapi adı verilen farklı bir yöntemle de tedavi edilebilir.

Saçkıran doğal tedavisi ise sarımsak sürmek olarak tavsiye ediliyor. 1-2 diş sarımsağı ezip bir miktar zeytinyağı ile karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı dökülmenin olduğu bölgeye sürün ve üzerini bir bandaj ile kapatın. Bu şekilde en az 1 saat bekleyin. Bu uygulama 2 hafta boyunca haftada 2-3 kez uygulanmalı.