Sadece yaşlıları tehdit etmiyor! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Kalp hastalıklarının yalnızca yetişkinlerde görüldüğü düşünülse de, çocukluk çağında da kalp rahatsızlıklarına sıkça rastlanabiliyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, çocuklarda doğuştan ya da sonradan gelişebilen kalp hastalıklarının erken tanı ile ciddi sonuçlarının önlenebileceğini belirterek aileleri uyardı.

Doğumsal kalp hastalıklarının bebeklik döneminden itibaren belirti verebileceğine dikkat çeken Dr. Öncü, ritim bozuklukları, kapakçık problemleri ve enfeksiyonlara bağlı kalp rahatsızlıklarının ise okul çağı çocuklarında görülebileceğini söyledi. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının gelişimini yakından takip etmesi ve olağan dışı belirtilerde bir uzmana başvurması büyük önem taşıyor.

Dr. Bahattin Öncü’nün dikkat çektiği 10 belirti şöyle:

Hızlı ve zorlu nefes alıp verme: Ateş ya da akciğer hastalığı olmadan hızlı soluma, kaburga kasları ve burun kanatlarının solunuma katılması kalp hastalığı belirtisi olabilir.

Morarma: Dudaklarda, dilde veya vücutta doğumla birlikte ya da sonrasında morarma görülmesi ciddi kalp hastalığına işaret edebilir. Çarpıntı: Kalp atışlarının rahatsız edici şekilde hissedilmesi ritim bozukluğu veya enfeksiyonlara bağlı olabilir. Kalpte üfürüm duyulması: Fizik muayene sırasında duyulan anormal sesler üfürüm olarak tanımlanır. Her 10 çocuktan 4’ünde görülebilir. Masum üfürüm olabilir ancak mutlaka uzman değerlendirmelidir. Göğüs ağrısı: Çocuklarda sık görülmese de kalp hastalığı belirtisi olabilir. Kardiyolojik değerlendirme önemlidir. Büyüme ve gelişme geriliği: Kalp yetmezliğinde enerji tüketimi artar, bu da gelişme geriliğine yol açabilir. Çabuk yorulma, halsizlik: Kalp delikleri, damar darlıkları gibi durumlarda kalbin yetersiz çalışması bu belirtilere sebep olabilir. Eklem ağrısı ve şişlik: Kalp romatizmasına bağlı olarak diz, dirsek gibi eklemlerde şişlik görülebilir. Uzamış ateş: 5 günden fazla süren ateş Kawasaki hastalığı belirtisi olabilir. Kalp damarlarını etkileyen bu hastalıkta erken teşhis hayati önem taşır. Göğüs grafilerinde anormallik: Başka bir nedenle çekilen akciğer filminde kalpte anormal görüntü fark edilebilir.

Bu belirtilerden bir veya birkaçının varlığı halinde vakit kaybetmeden bir çocuk kardiyolojisi uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Dr. Bahattin Öncü, erken teşhisin hayat kurtarıcı olabileceğini söyledi.