Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavisi devam eden depremzede sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 1834'ü yoğun bakım servisinde olmak üzere 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:44
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavisi devam eden depremzede sayısını açıkladı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı artmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altında olan depremzedelere ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi, yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya'dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


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