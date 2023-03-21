Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan 42 bin 500 sağlık personelinin alınacağını açıkladı.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."
42.500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2023
KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması… https://t.co/qXnOvyIInx
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