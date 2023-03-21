Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:15

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 09:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan 42 bin 500 sağlık personelinin alınacağını açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."