Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mesai sonrası isteğe bağlı hasta kabulü başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Beyaz Reform' kapsamında doktorların mesai sonrasında 'isteğe bağlı' hasta kabul etmelerini mümkün kılabilecek sistemin uygulamaya geçtiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mesai sonrası isteğe bağlı hasta kabulü başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Beyaz Reform’ adı verilen uygulama kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.

Hekimlerin 'hastalarla yeterince ilgilenebilmesi', hekimlik kararlarını 'daha sağlıklı koşullarda vermesi' açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını belirten Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı" dedi. 

Koca yaptığı bir diğer paylaşımda, yedek randevulara izin verileceğini ifade etti.


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