Sağlık Bakanı Koca’nın hastaneler için duyurduğu çözümler çare olamadı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 05:14

Yurttaşların devlet hastanelerinden randevu almalarındaki sorun uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHRS randevu sorunları, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı” açıklamasını yaptı. Bu uygulamalara göre MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamıyor.

PERSONEL GEREK

Aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan kişiler için de aynı durum geçerli. Bakan Koca, ocak ayında “MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86.2’ye çıktı” dedi. Ancak yurttaşlar hâlâ hastanelerden randevu almakta zorlanıyor. Ankara’da kardiyoloji bölümünden randevu almaya çalışan bir yurttaş aylardır doluluktan randevu alamadığını belirtti. Çevrimiçi şikâyet platformunda ise başka bir yurttaş “Hematoloji bölümünden randevu almak istiyorum. Ama kimseye ulaşamıyorum” paylaşımında bulundu. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bakanlığın açıkladığı rakamlar hastaların randevu alamadığını gizleyemediği gibi başka bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Bakan Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinde sağlıkta dönüşüm ile başlayan talebi tüm açıklığı ortaya koymaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerini önceleyen bir sağlık sistemi kuramadığınız durumlarda böylesine hasta yükü ile karşılaşırsınız.” Uğur, hastanelerdeki personel eksikliğine dikkat çekerek “Üç personelle sunulması gereken sağlık hizmeti, bir personelle veriliyor” ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRMA VAR

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür ise “İnsanlar, randevu alamayacağım veya geç alacağım duygusuyla yükleniyor randevuya. Bu böyle olunca randevuya yetişilemiyor” dedi. Baytemür sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar bir sürü gerekçeyle randevusuna gidemeyebilir. Onları sağlığa erişimle cezalandırmak doğru değil. Randevu aldı ve gidemedi diye kişinin sağlık hizmeti engellenmez. Türkiye’de sağlığın yönetilememe sorunu var. Sağlık bakanının yaptığı açıklamalara güven dozu azaldı. Yurttaşın en yakın ulaşabildiği ve uzun süredir hizmet aldığı hastaneleri kapatıp büyük ve ulaşımı zor büyük hastaneleri gösteriyorsanız çözemezsiniz bu sorunu.”

ASM’LERDE AŞI BULUNAMIYOR

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) yakın çevrelerindeki aile sağlığı merkezlerinden (ASM) COVID-19 aşısı için randevu alan yurttaş, kapıdan geri dönüyor. Randevu saatinde ASM’lere gidenlere “MHRS randevu veriyor ama bizde aşı yok. Büyük hastanelere gidebilirsiniz” yanıtı veriliyor. 65 yaş üstü ve engelli yurttaşlar, randevulu olmalarına karşın yakın çevrelerinde aşı hizmeti alamadıkları için duruma tepki gösteriyor. CHP’li Gamze İlgezdi ise ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin kadro sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Kadro sayılarının yetersiz olduğunu vurgulayan İlgezdi, “Ağız ve diş sağlığı teknikerleri seslerinin duyulması istiyor. Almış oldukları eğitim ve sahip oldukları diplomalara rağmen vasıfsız işçi muamelesi görmelerine isyan ediyorlar” dedi.