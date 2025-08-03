Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: Kenevir hangi hastalara verilecek?

TBMM'de tıbbi kenevirin eczanelerde hastalara verilmesi yönünde kanun teklifi kabul edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi kenevir ve Sağlık Bakanlığı'nın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yapılan 'aile hekimine yönlendirme' değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, MHRS'deki yeni uygulama ile bekleyen randevu sayısının 4 milyondan 800 bine düştüğünü bildirdi.

''BAĞIMLILIK RİSKİ YOK''

Eczanelerde verilecek olan kenevire ilişkin eleştirilere yanıt veren Memişoğlu, 'bağımlılık riski' ile ilgili “Bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde kullanılan tıbbi kenevir ürünleri yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacak” dedi.

HANGİ HASTALARA VERİLECEK?

Türkiye gazetesinin haberine göre; Meclis'ten geçerek yasalaşan tıbbi kenevirin kullanımına değinen Memişoğlu, kenevirin hangi hastalara verilebileceğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu tıbbi kenevirin; nörolojik hastalıklar, akne, kronik ağrı, şizofreni, kaygı bozuklukları, mide bulantısı, diskinezi, sedef hastalığı, romatoid artrit ve bazı kalp rahatsızlıkları gibi 15 farklı hastalıkta bilimsel temellere dayalı olarak kullanıldığını dile getirdi.