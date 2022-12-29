Sağlık Bakanlığı, 2017'den bu yana kanser istatistiklerini açıklamadı

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın, kanser istatistiklerini 2017 yılından bu yana açıklamaması tepki çekti. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Son yayımlanan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yüceer, “2017’deki çalışmada ‘Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada. Küresel olarak yaklaşık her altı ölümden biri, ülkemizde ise her beş ölümden biri kanser nedeniyle’ ifadeleri kullanılmaktadır. Bu bir halk sağlığı sorunudur” dedi. Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: “Kanser istatistikleri neden yayımlanmıyor? Son beş yılda kanser nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı kaç?”