Sahte parayla kanser hastası kadının ilaç parasını da dolandırmış

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:41

Türkiye'nin 21 farklı ilinde kendisini 'Almancı' olarak tanıtan ve döviz bozdurma bahanesiyle sahte Euro vererek dolandıran Soner A., Ankara polisinin düzenlediği 'Tokat' kod adı verilen operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Soner A.'nın evinde yapılan aramada 50'şer ve 100'er Euro banknotlar halinde toplam 32 bin 500 Euro sahte para ele geçirildi.

Soner A.'nın mağdur ettiklerinden birinin de Ankara'nın Çankaya ilçesinde oturan meme kanseri olan Hanım Mülayim ve eşi Nuh Mülayim olduğu ortaya çıktı. Hanım Mülayim, eşiyle ilaç almak için eczaneye girecekleri sırada yanlarına gelen şüphelinin kendilerine sahte 50 euro verip, karşılığında 300 TL ilaç parasını aldığını söyledi.

Meme kanseri ve şeker hastası olduğunu belirten Hanım Mülayim, "Marketten yağ aldıktan sonra eczaneye ilacımı almaya gidiyordum. O esnada eşimin yanında bir adam gördüm, para bozdurduklarını düşündüm ve ben de yanlarına gidip 300 lira verdim. Parayı alması ile kaçması bir oldu. 50 Euroyu eşimin eline verdi" dedi.