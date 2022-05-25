Afganistan ve Pakistan'dan gelen sığınmacılar arasında çocuk felci arttı
Türkiye’ye gelen göçmenlerde çocuk felci artışı görüldüğünü açıklayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Ülkeye kaçak yollarla giren sığınmacıların salgın hastalık taşıyıp taşımadıklarını bilmiyoruz. Çünkü Türkiye’ye girişlerinde hiç kimse kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilmiyor" dedi.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, son aylarda özellikle Afganistan ve Pakistan üzerinden Türkiye’ye gelen göçmenlerde çocuk felci artışı görüldüğünü açıkladı.
Doğruyol, şunları söyledi: “Ülkeye kaçak yollarla giren sığınmacıların salgın hastalık taşıyıp taşımadıklarını bilmiyoruz. Çünkü Türkiye’ye girişlerinde hiç kimse kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilmiyor. Kaldı ki sınırdan geçtikten sonra kim hangi kente gidiyor o da belli değil, takibi yok. Özellikle çocuk felci vakaları yükselişte. Aşı olmadıklarından ötürü de birçok eski hastalıkta yeniden patlama yaşanıyor. Biz Afrika’ya bile giderken aşı oluyoruz, ama Afrikalı, Suriyeli, Afganistanlı ya da Pakistanlı sığınmacılar aşı olmadan, istedikleri gibi, pasaportsuz ülkemize gelebiliyor. Öncelikle sınır güvenliğini sağlamamız ve girişlerin kontrollü şekilde yapılması gerek.”
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