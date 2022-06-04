Sağlık Bakanlığı, koronavirüse ilişkin veri paylaşımını seyreltti

04 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021’de açıklaması gereken ölüm istatistiklerini duyurmayı, “çalışmalar tamamlanmadığı” gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında, söz konusu istatistiklerin neden açıklanmadığına ilişkin soruya, “O, TÜİK’in sorunu” yanıtını verdi. Veriler açıklanmayınca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne bireysel başvuru yapanlar, “Bilgiler TÜİK sorumluluğunda” yanıtını aldı. TÜİK ise, kendisine yapılan başvurulara “İçişleri Bakanlığı’nın kendisiyle verileri paylaşmadığı” şeklinde yanıt verdi. Konu, milletvekillerinin önergeleri aracılığıyla Meclis’e de taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önergeler üzerinden TÜİK’le veri paylaşmadıkları iddiasını yalanlayarak, “Yapılan protokol kapsamında bahsi geçen sayılara ait bilgiler anlık olarak web servisler aracılığı ile paylaşılmaktadır” açıklamasını yaptı. Kurumlar bu açıklamalarıyla sorumluluğu birbirine atarken, aradan geçen 1 yılda, Türkiye’de koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020’ye ait ölüm istatistikleri hâlâ yayımlanmadı.

‘YAPTIKLARI SUÇ’

Yaklaşık bir yıldır önergeler ve bilgi edinme başvurularıyla konuyu takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bu ay 2021 istatistiklerinin açıklanması gerekiyor ama biz hâlâ 2019 verilerinden başka bir şey göremiyoruz. TÜİK açıkça suç işlemektedir. Çünkü istatistiklerin açıklanmaması Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 275. maddesine göre suçtur” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl yayımlaması gereken 2020 sağlık istatistiklerini de önceki gün yayımladığını anımsatan İlgezdi, “Pandemiyi değil algıyı yöneten bakanlığın yanlışları ortaya çıkmasın diye veri gizliyorlar. Covid-19 verilerinin artık haftalık yayınlanma kararı da takibimizi zorlaştırmak için atılmış bir adım. Aktif vaka sayısını eksiye düşürüp sonra güncelleme yapan bakanlık şimdi de verileri takip edemeyelim diye haftalık yayımlayacak. İktidarlar halka ve muhalefete hesap vermek zorundadır. Ölüm verileri açıklanmalıdır” diye konuştu.