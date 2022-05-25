Sağlık Bakanlığı, uzman doktor açığını kapatmak için yeni ilan yayımladı
Resmi Gazete’de yayımlanan "Atama Kurası İlanı"na göre Sağlık Bakanlığı, uzman doktor, doktor, uzman diş doktoru, diş doktoru ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları alınacak
Yurtdışına giden uzman doktor açığını kapatmak için TUS kadrolarını iki katına kadar çıkartan iktidar, uzman alımı için de yeni ilan yayımladı. Sağlık Bakanlığı’nın “2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; uzman doktor, doktor, uzman diş doktoru, diş doktoru ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 25-30 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.
"ŞARTLAR İYİLEŞMELİ"
Açıklanan rutin atamalarla doktor açığının kapatılamayacağını vurgulayan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “Her geçen gün istifa eden, özel sektöre geçen ve yurtdışına giden hekim sayısı artıyor. Kamudan bir kaçış var. Artık sağlık hizmeti kamu hizmeti olmaktan çıkıyor ve özel sektör hizmetine dönüşüyor. TUS kadrolarını artırarak ya da rutin atamalarla bu eksiği karşılamak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Kamu şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Sağlık Bakanı da yardımcısı da özel hastane patronu. Özel sağlık kurumlarının birincil amacı para kazanmak. Vatandaşın sağlığı para kazanmaktan sonra geliyor. O nedenle sağlık, kamu hizmeti olmak zorundadır” diye konuştu.
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