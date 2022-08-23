Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alacak?

23 Ağustos 2022 Salı, 10:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacağını belirterek "Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarına yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."