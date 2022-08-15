Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı kaç personel alacak?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:50

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Personal alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: