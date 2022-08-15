Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı kaç personel alacak?
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen yurttaşlar, iş ilanı ile ilgili birçok ayrıntıyı merak ediyor. Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı başvurusu ne zaman? 1356 engelli sürekli işçi alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Personal alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
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