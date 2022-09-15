Sağlık Bakanlığı'ndan 'acil servis' düzenlemesi: 3'e ayrılacak
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde düzenlemeye gitti. Artık acil servisler 'erişkin,' 'kadın doğum' ve 'çocuk' olarak 3'e ayrılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hastanelerdeki güvenlik önemleri de artırılacak.
Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre, acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde erişkin, kadın doğum ve çocuk olarak 3'e ayrılacak.
Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak.
Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanı sıra ses kaydı da alınacak. Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek. Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak.
Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.
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