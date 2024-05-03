Sağlık Bakanlığı’nın yıllığı, cihaz ve hekim sayısındaki gerçeği gözler önüne serdi: 'Avrupa’nın gerisindeyiz'

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

Yıllıkta yer alan tıbbi cihazlara ilişkin verilere göre Türkiye’de 2021’de 276 olan ultrason cihazı sayısı 2022’de 6 bin 255’e geriledi. 21 cihazın nereye gönderildiği ise yıllıkta belirtilmedi. Cihaz sayıları dünya ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin cihaz sayısında OECD ve AB ülkelerinin çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı. 1 milyon kişiye düşen cihaz sayılarına bakıldığında şu veriler dikkat çekti:

Bilgisayarlı tomografi sayısı Türkiye’de 15.6, OECD ülkelerinde 28.4, AB ülkelerinde ise 26.1

Mamografi sayısı Türkiye’de 11.4 , OECD’de 22.1, AB’de 22.9

MR sayısı Türkiye’de 11.4, OECD’de 18.2, AB’de 17.5

Radyoterapi cihazı sayısı Türkiye’de 3, OECD’de 7.6, AB’de 8.1.

Sağlık Bakanlığı’nın elinde 2 bin 715, özelde ise 2 bin 431 ultrason cihazı bulunduğuna da dikkat çeken Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Birbirine çok yakın olan ultrason cihazlarıyla yurttaşlar kamu yerine özele mi yönlendirilmek istenmektedir?” diye sordu. Uğur, “Çok ciddi hastalıkların tanısında kullanılan cihazların sayısının diğer ülkelere oranla bu kadar düşük olması, sağlığın piyasalaştırıldığını ortaya koyuyor. Yurttaşlar özeli tercih etmek durumunda kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘HEKİM AÇIĞI ORTADA’

Yıllıkta yer alan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarına ilişkin verilere de dikkat çeken Uğur, şunları kaydetti: “2021’de 45 bin 672 olan uzman hekim sayısı, 2022’de 50 bin 289 olurken pratisyen hekim 47 bin 216’dan 47 bin 865’e çıkmıştır. Verilerde artış gözlense de uluslararası karşılaştırmada Türkiye, 100 bin kişiye düşen hekim sayısında 228 ile sonuncu sıradadır. Zirvede bulunan Yunanistan’da bu sayı 629’dur.”

Uğur, “‘Giderlerse gitsinler’ denen hekimlerimize sağlıklı çalışma ortamı ve insan onuruna yaraşır koşullar sağlanmalı” dedi.