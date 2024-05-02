Sağlıklı bir lezzet şöleni: Kabak salatası tarifi

Kabak salatası, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanların favori tariflerinden biridir. Bu nefis salata, taze kabakların hafif ve ferahlatıcı tadıyla birleşerek, hem göz zevkine hem de damak tadına hitap eder. İşte, Kabak salatası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:00
Sağlıklı bir lezzet şöleni: Kabak salatası tarifi
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Kabak Salatası, besleyici ve düşük kalorili yapısıyla da sağlıklı bir seçenektir. Kabak salatasının pratik tarifi ile sağlıklı bir lezzet şölenine hazır mısınız? Şimdi, bu nefis tarifin sırlarını keşfetmeye başlayalım! İşte, Kabak salatası tarifi...

KABAK SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet kabak
  • 3 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 kase garnitür (1,5 su bardağı)
  • 1 su bardağı tane mısır
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım demet ince doğranmış  dereotu
  • Çok az sıvı yağ
  • Tuz

Yapılış

  1. Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.
  2. Tavaya aldığınız az yağda yaklaşık on dakika kavurup, soğumaya bırakın.
  3. Tüm malzemeleri salata kasesinde buluşturup, bir güzel karıştırın.
  4. Hazır olan salatayı salata kasesine alıp dilediğiniz şekilde sunuma hazırlayıp servis edin.

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