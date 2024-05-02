Sağlıklı bir lezzet şöleni: Kabak salatası tarifi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:00

Kabak Salatası, besleyici ve düşük kalorili yapısıyla da sağlıklı bir seçenektir. Kabak salatasının pratik tarifi ile sağlıklı bir lezzet şölenine hazır mısınız? Şimdi, bu nefis tarifin sırlarını keşfetmeye başlayalım! İşte, Kabak salatası tarifi...

KABAK SALATASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet kabak

3 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 kase garnitür (1,5 su bardağı)

1 su bardağı tane mısır

1 diş sarımsak

Yarım demet ince doğranmış dereotu

Çok az sıvı yağ

Tuz

Yapılış