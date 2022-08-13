Sağlık çalışanlarına ek ödemede 'kaos'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “anlaşılmaz ifadeleri” kabul etti. Koca, “Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak” savunmasını yaparken yönetmeliği ise “Kitap gibi sağlam” sözleriyle övdü.

TAVANI AŞMAYACAK

Yönetmelik il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri, ulusal referans laboratuvarları ile sağlık tesislerinde görev yapan memurlar, sözleşmeli personel ile üniversite personelini kapsıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün ile saatlerinde veya belirli vakalar, işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeli, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanları, sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanıp kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personel de yönetmelik kapsamında yer alıyor. Yönetmeliğe göre, personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

İNCELEME HEYETİ

Yönetmelik gereği tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulacak. Heyet, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığı, tıp etiğine, mevzuata uygunluğu, ek ödeme dönemleri için personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine yönelik işlemleri yürütecek.

Yönetmelikte ASM çalışanlarına ilişkin bir ifadenin yer almadığı da görüldü. Duruma tepki gösteren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, “Cumhurbaşkanı 14 Mart’ta bize sözler vermişti. Bu yönetmelik bizim için hayal kırıklığı oldu” dedi.