Bakan Koca'dan 'malpraktis davaları' açıklaması
'Malpraktis davalarıyla' ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Malpraktis Yasası'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.
"HACİZ TEBLİGATI ALAN MESLEKTAŞIMIZ ADINA ÜZGÜNÜZ"
Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak."
MALPRAKTİS NEDİR?
Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi; hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelir.
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