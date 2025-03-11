Sağlık çalışanlarından gece çalışmaya tepki: Sağlığa zararlı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:02

Güncelleme: 11.03.2025 - 16:02

Genel Sağlık-İş Sendikası sağlık emekçilerinin gece çalışmasının sağlığa zararlı olması ile ilgili GATA'da bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı sendika genel başkanı Dr. Derya Uğur yaptı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da açıklamaya destek verdi. Sendika üyeleri "İktidar şaşırma, bilimi yok sayma" sloganları attı.

'GECELERİMİZ DAHA KARANLIK GEÇMEKTEDİR'

Gece çalışmasının hayatı tehdit eden pek çok hastalığa yol açtığını belirten Uğur, "Sağlık emekçilerinin gecesi birçok meslek grubundan daha ‘karanlık’ geçmektedir. Çünkü sağlık emekçileri fedakarca, yedi gün 24 saat hizmet ürettikleri halde, bu çalışmanın karşılığını alamamakta ve sağlıklarından olmaktadırlar. Gece çalışmasının sağlığa zararlı olduğu konusunda yayınlanan on binlerce bilimsel araştırma vardır. Ünlü bilim insanımız Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü “Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları” çalışmasıyla almıştır.Bu çalışmada gece çalışan insanlarda DNA tamirinin zor olduğu ortaya konmuştur" dedi.

'HASTALIK RİSKİ FAZLA'

Gece çalışanlarda kalp damar hastalıkları, kalp krizi, meme kanseri, tip 2 diyabet, KOAH, depresyon ve anksiyete ve kalınbağırsak kanseri risklerinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Uğur, "Sağlık emekçilerinin gece verdiği emek “nöbet” adıyla geçiştirilmekte, bu nöbetler karşılığında kural olan izin kullanılması ise de fiiliyatta istisna haline gelmekte ve bu yoğun emeğe ancak normal mesai ücretinin üçte biri ya da yarısına denk gelen ücretler reva görülmektedir. Kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mesai dışı gece çalışma süreleri 16 saati bulmakta ve çok daha az ücretler almaktadır" diye konuştu.

'MESAİ ÜCRETİ 2 KATI OLMALI'

Uğur son olarak şunları söyledi: "Sağlık emekçilerinin gece çalışması hayatları boyunca devam etmektedir. Sarı sendikaların en çok yaptıkları işlerden birisi de kendi üyelerini gündüz çalışılan yerlere yerleştirmek olmaktadır. Böylece zaten maddi olarak hakkı ödenmeyen gece çalışması aynı zamanda sarı sendikaların yanında yer almayan sağlık emekçileri için bir cezalandırma, bezdirme ve mobbing aracına dönüştürülmektedir. Konuyla ilgili olarak tüm muhataplarımıza, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve kanun koyuculara, idarecilere sesleniyoruz! Gece çalışmak açık ve net olarak sağlığımıza zararlıdır. Sağlık emekçilerinin gece çalışma çizelgelerinin, hakkaniyetle, eşitlikçi keyfiyetten uzak ve yandaşı gözetmeden belirlenmesini istiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışması, gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir."