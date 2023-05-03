Sağlık çalışanlarından seyyanen zam talebi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:57

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:43

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarını paylaştık. Kamu çalışanlarına seyyanen zam istediğimizi birebir Cumhurbaşkanımıza ilettik” dedi.

“Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak, çalışanların sorunlarının takipçisiyiz” diyen Doğan, “Bu zamana kadar toplu sözleşme masasında birçok kazanıma imza attık. Ağustos ayında başlayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında da birçok talebi kazanıma dönüştürmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

"İŞİMİZİ ŞANSA BIRAKMAYACAĞIZ"

“Mart ayında gerçekleştirdiğimiz kongremizden sonra hiç durmadan çalıştık. 7. Dönem Toplu Sözleşme Eylem Planını hayata geçirdik. Saha ile birlikte çalışıyoruz” diyen Doğan, şöyle devam etti:

“O yüzden toplu sözleşme masasına güçlü gideceğiz. İstikametimizi, hedeflerimizi ve tercihimizi bugüne kadar kazandıran, özgürleştiren ve sivil topluma önem veren iradeden yana kullanacağız. Büyük güçlüklerle elde ettiğimiz kazanımlarımızın devam etmesi ve emeğin karşılığının artırılması için işimizi şansa ya da belirsizliklere bırakmayacağız.”