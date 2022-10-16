Sağlık emekçileri Ankara'da bir araya gelerek 'Beyaz Reform'a tepki gösterdi

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen 39 farklı gruptan sağlık çalışanı, tek maaş, sağlıkta şiddete karşı önlem istemleri için Ulus’ta “Meslek Onuruma Dokunma” eylemi düzenledi.

ANKARA / Cumhuriyet
16 Ekim 2022 Pazar, 02:00
Sağlık emekçileri Ankara'da bir araya gelerek 'Beyaz Reform'a tepki gösterdi
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Fotoğraflar: Necati Savaş

Genel Sağlık-İş ve Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği tarafından düzenlenen açıklamada konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, yıllardır çalışma koşullarının düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek “Ekonomik yangın tüm emekçileri olduğu gibi sağlık emekçilerinin de hayatlarını çevreledi. Her gün artan fiyatlarla derinleşen yoksulluğa terk edilen sağlık çalışanları geçinemiyor” dedi.

Sağlıkta şiddetin salgın gibi yayıldığını vurgulayan Uğur, sağlık emekçilerinin temel teşvik ek ödemesi, fazla çalışma saat ücreti, giyim yardımı gibi mali özlük haklarının yok denecek boyutlarda olduğuna işaret etti.

Bartın’daki maden faciasına değinerek “Önlenebilir olmasına rağmen kaza değil, tam bir cinayet” dedi. 


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