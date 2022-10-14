Son Dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 2 işçi yaşamını yitirdi
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiğini 20 kişinin ise yaralı olduğunu açıkladı
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Koca, "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" açıklamasını yaptı.
Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2022
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Koca'nın açıklamasının devamı şöyle:
"Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun."
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