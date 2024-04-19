Sağlık emekçilerine ‘yıldırma’ politikası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanlara uygulanan memnuniyet anketi ve öneri değerlendirme raporu sonuçları sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu çıkmazı ortaya koydu. Raporda; kurumdaki liyakat sorunu, sağlık emekçilerini yıldırma politikaları ve çalışma barışının bozduğu gözler önüne serildi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00
Sağlık emekçilerine ‘yıldırma’ politikası
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Ankete katılan sağlıkçılar, “İdarecilerin büyük kısmı, SağlıkSen’den aldıkları direktifler ile hareket ediyorlar. Sendikaya üye olanlara ayrımcılık yapılıyor. Liyakatsiz görevlendirmeler yapılıyor. Burası sendikanın çiftliği gibi yönetiliyor” ifadesini kullandı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Sağlık emekçilerini ‘Keşke hastane ve yönetim hiç olmasaydı’ diyecek noktaya getiren liyakatsiz ve adaletsiz yönetim anlayışı birçok çalışma arkadaşımızın istifayı düşünmesine sebep olacak düzeyde olduğu rapordan anlaşılıyor” dedi.

 


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