Sağlık emekçilerine ‘yıldırma’ politikası

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 07:20

Ankete katılan sağlıkçılar, “İdarecilerin büyük kısmı, SağlıkSen’den aldıkları direktifler ile hareket ediyorlar. Sendikaya üye olanlara ayrımcılık yapılıyor. Liyakatsiz görevlendirmeler yapılıyor. Burası sendikanın çiftliği gibi yönetiliyor” ifadesini kullandı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Sağlık emekçilerini ‘Keşke hastane ve yönetim hiç olmasaydı’ diyecek noktaya getiren liyakatsiz ve adaletsiz yönetim anlayışı birçok çalışma arkadaşımızın istifayı düşünmesine sebep olacak düzeyde olduğu rapordan anlaşılıyor” dedi.