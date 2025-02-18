Sağlık emekçilerini hedef gösteren AKP'li vekile tepki: Potansiyel saldırganlar cesaretlendirilmektedir

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:39

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:39

AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarına yönelik "Gidin, sağlık personelinin gırtlağını sıkın, yapışın" sözleri sağlık emekçilerinin ve muhalefetin tepkilerine neden oldu. Ankara Tabip Odası'nda (ATO) toplanan 10 sağlık emek meslek örgütü "Sağlıkta şiddet son bulsun" çağrısında bulundu. ATO Başkanı Dr. Mine Coşkun, konuya ilişkin sendikaların suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Meslek örgütleri adına ATO Genel Sekreti Dr. Kemal Oskay burada bir açıklama yaptı.

' HALKIMIZ ÖFKESİNİ BİZE YÖNELTİYOR'

Sağlıkta sistemindeki en önemli sorunların başında sağlıkta şiddetin geldiğini belirten Oskay, "Sağlık kurumlarında neredeyse her hafta can pazarı yaşanıyor. Yetkililer sağlık emekçilerinin hedef haline getiriyor" dedi. Yılda 11.4 kez hekime müracaat etmenin şiddete zemin hazırladığını söyleyen Oskay, "Sağlıkta şiddet vahşete dönüştü. 973 milyonu aşan hekime başvuru bizleri hastalarımıza karşı karşıya getiriyor. 5 dakika muayene sürelerinden ötürü halkımız öfkesini de bize yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

'POTANSİYEL SALDIRGANLAR CESARETLENDİRİYOR'

Ülkede, hekimlerin yüzde 84'ünün az bir kez sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Oskay, "Bunlar yetmezmiş gibi siyasiler tarafından potansiyel saldırganlar cesaretlendirilmektedir. Sağlıkta şiddet öngörülebilir sorundur, bütünlükçü politikalarla aşılabilir. Sağlık Bakanlığı gereğini yapmalıdır. Sağlık çalışanlarının mesleki itibarini savunmalıdır ve sağlık emekçilerinin sözlerine kulak vermelidir. Sağlıkta şiddet yasası yürürlüğe konulmalı. Sağlık hizmetleri siyasi popülizmin nesnesi olmaktan çıkarılmalıdır" değerlendirmelerinde bulundu.

'CHP'DEN SUÇ DUYURUSU'

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve sağlıkçı milletvekilleri de konuya ilişkin Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında Sarıçam'ın sağlık çalışanlarına yönelik konuşmasına tepki göstererek, Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.