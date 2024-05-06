Sağlık emekçilerinin en temel istekleri bile karşılanmıyor: Binlerce çalışana tek kreş

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Bu çalışanların yüzde 57’si kadın, yüzde 43’ü erkek ise erkek. Ebeveynlerin ikisi de sağlık emekçisi olan aileler da çoğunlukta. Buna karşın bakanlığın, çalışanlara yönelik kreş hizmeti yok denecek kadar az. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2022’de 58 olan kreş sayısı 55’e düşürüldü. Bu sayı toplam sağlık emekçisi sayısıyla kıyaslandığında her 12 bin 500 sağlıkçı bir kreşten yararlanabiliyor.

Bir stadyum dolusu sağlık emekçisine bir kreş düştüğünü kaydeden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık emekçilerinin en temel talepleri olan 7 gün 24 saat kreş hizmeti, maalesef karşılık bulmuyor. 15 bin üzerinde çalışan bulunan şehir hastanelerinde ciğerci var ancak kreş yok” dedi. Yalçınkaya, “Ankara’da Sağlık Bakanlığı ve Bilkent Şehir Hastaneleri yan yana. 20 bine yakın sağlık çalışanın olduğu bu işyerlerinde dahi kreş yok. Ancak hemen yanıbaşında Danıştay Başkanlığı’nda kreş bulunmakta” ifadelerini kullandı. Bakanlığın; hastanelerin dört bir yanında kantinler ticari alanlar planlarken kreşler planlamadığını vurgulayan Yalçınkaya, “Yatak başına 314 metrekare kapalı alan inşaa eden Sağlık Bakanlığı, bu sağlık tesislerinde üç yatağın alanına denk gelen hizmeti planlamıyor. Devasa ticari alanları ve koridorları olan hastanelerde çocuklarımıza yer yok” diye konuştu.

"GELİRLERİ DAHA FAZLA"

Yalçınkaya, “Örneğin Bilkent Şehir Hastanesi’nin 1.3 milyon metrekare kapalı alanı var. 1000 metrekare dahi kreş planlanamaması bir bilinçli hareketin yanında, çalışanlara yönelik düşmanlaşan bir yönettim anlayışını ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu. Yalçıkaya, bakanlık bütçe raporlarına göre 2023’te kreşlerin gelirlerinin, giderlerin üstünde olduğuna da dikkat çekti