Sağlık emekçisini bayramda bedava çalıştırma formülü: 'Emeğe yapılan açık bir haksızlık'

Kurban Bayramı’nda da görevi başında olan sağlık emekçileri özverili çalışmalarının karşılığını alamadığını düşünüyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Başkan Yardımcısı Filiz Aksu, “Serviste tansiyonunuzu ölçen, tedavinizi yapan hemşire saat başı yalnızca 101 TL karşılığında çalışıyor. Eğer fazla mesaisi yoksa, bayram farkı da alamıyor. Acilde görev yapan hekimin saatlik ücreti 146 TL. Aynı şekilde, fazla mesai yapmadığı sürece, bayram fark ücreti onlara da ödenmiyor” diye konuştu.

'EK ÜCRET ÖDENMİYOR'

Normal mesai tamamlanmadan yapılan bayram çalışmaları için herhangi bir ek ücret ödenmediğine dikkat çeken Aksu, durumu “Emekçinin emeğine yapılan açık bir haksızlıktır” ifadeleriyle açıkladı.1 Mayıs, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde de aynı uygulamanın sürdüğünü, çünkü kazanımın sadece "Ulusal bayramlarda fazla mesai yapanları" kapsadığını belirten Aksu gerçekte işlerin çok daha farklı işlediğini söyledi. Aksu, “Sözleşmeli yöneticiler, çalışanların fazladan bir kuruş bile almaması için mesai listelerini özellikle ‘Fazla mesaisiz’ şekilde hazırlıyor. Bu şekilde üst makamlara yaranma gayretiyle, sağlık çalışanlarının bayramda bedavaya çalıştırılmasının formülü bulunmuş oluyor” dedi.

'TEŞEKKÜR YETMEZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun sağlık çalışanlarına teşekkür etmesini samimi bulmadığını ifade eden Aksu, "Teşekkür etmek kolay, peki hakkını vermek neden bu kadar zor? Sağlık çalışanlarıyla övünmek yetmiyor, onların alın terinin karşılığını vermek gerekiyor” tepkisini gösterdi. Yetkili sendikanın da görevini yerine getirmediğini söyleyen Aksu, “Toplu sözleşmelerde yıllardır aynı talepler tekrarlanıyor. Yedi toplu sözleşmede anlaşılmayan talepler, sekizinci sözleşmeye yeniden taşınıyor. Bu döngü devam ediyor” eleştirisinde bulundu.

Aksu son olarak sağlık emekçilerine bir çağrıda bulundu ve şunları söyledi: “Bu değirmenin buğdayı da, unu da, suyu da sensin. Sen olmazsan hiçbir şey olmaz. O zaman kendine sormalısın: Ben ne yapıyorum?”