‘Sağlık siyasal alanda baskı aracı oldu’

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:15

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:15

Türkiye ile Lübnan ve Gambiya arasında “sağlık alanında hibe yapılmasına” ilişkin anlaşma, geçen cuma Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye ile Lübnan arasında yapılan anlaşmada Türkiye tarafından Lübnan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeler, Lübnan’a hibe edilecek. Hibenin Türkiye tarafından “iyi niyet ve dostluk jesti” olarak gerçekleştirileceği kaydedilen anlaşmada tıbbi malzemelerin teslimattan sonra Lübnan’a ait olacağı belirtildi. Hibe edilecekler listesinde de 420 kalem tıbbi malzeme bulunuyor. Türkiye ile Gambiya arasında yapılan anlaşmada ise 2 ambulansın Türkiye tarafından Gambiya’ya hibe edileceği belirtildi. En temel insan hakkı olan sağlığın siyasal alanda tahakküm aracı olduğunu vurgulayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Son dönem sağlık hizmetleri, parası olanlar için küresel bir ürüne dönüşürken; parası olmayanlarının yaşamlarını tehdit eden bir riske dönüşmüş durumda. Dünyanın birçok ülkesinde sağlık hizmetlerine erişim ciddi boyutta sorunlu” dedi.

‘EŞİTSİZLİKLERİN YARATMIŞ OLDUĞU FIRSAT’

Yalçınkaya, “En temel insan hakkı olan sağlık hakkının, bu eşitsizliklerin yaratmış olduğu fırsat olarak değerlendirip, hegomonya aracı haline gelmesi acı. Kendi ülkesinde sorunlarını çözememiş ve tasarruf tedbirleri ile kamu hizmetlerini daraltan bir ülkenin ‘veren el’ görüntüsü vermesi, sadece sağlık alanında değil dış politikalarda tüm alanlarda yaygınlaştı” ifadelerini kullandı.