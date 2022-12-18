Sağlık yönetimi mezunları atama istiyor: 100 bin mezuna 400 kişilik 'kadro'

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Cumhuriyet’e konuşan Sağlık Yönetimi Platformu Sözcüsü Umut Temir, sağlık yönetimi bölümünün 100 binden fazla mezunu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yalnızca 400 kişilik kadro açıldı. Sağlık Bakanlığı’nın son yaptığı atamalarda belirlenen kadro yetersiz. Bölüm mezunu olarak meslek tanımımızın bir an önce yapılıp bölümün nitelik kodunun kadro cetveline eklenmesini ve Sağlık Bakanlığı alımında en az beş bin kontenjan verilmesini istiyoruz.”

‘İNŞAATTA DA ÇALIŞTIM’

2015 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Sabır Duman, ataması yapılmadığı için yıllardır başka meslekler yapmak zorunda kaldığını belirtti. Duman, “Markette de inşaatta da çalıştım. Şimdi asgari ücretin çok altında bir ücretle ücretli öğretmenlik yapıyorum” dedi.

24 yaşındaki Oğuzhan Kildiş de “Altı ay müşteri temsilcisi olarak çalıştım. Kendi bölümümüzden atanamadığım için şimdi tarım ve hayvancılık yapmak zorundayım” ifadelerini kullandı.