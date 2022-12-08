Eğitmenler tepkili: Okulöncesi için ‘atama’ itirazı

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Çocuk gelişimi mezunlarının da okul öncesi öğretmeni olarak atanabilmesini eleştiren okul öncesi öğretmenliği öğrenci ve mezunları, iki bölüm arasında uzmanlık farkı olduğuna işaret ederek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) kararının değiştirilmesini ve okul öncesi öğretmenliğine yalnızca bu bölüm mezunlarının atanmasını istiyor.

MEB TTK’nin 2014’te yayımladığı 9 numaralı kurul kararıyla branşlara yönelik alan düzenlemeleri yapıldı. Bu kapsamda, okul öncesi öğretmenliği branşına çocuk gelişimi bölümünden mezun olanların da formasyon ile atanabileceği düzenlendi. Ancak okul öğrenci öğretmenliği mezunu olanlar, duruma itiraz ediyor.

Sosyal medyada da seslerini duyurmaya çalışan öğretmenler, Okul Öncesi Öğretmenleri Mücadele Platformu adıyla da çalışmalar yürütüyor. Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrenci ve mezunlarının 60 bin civarında olduğunu, çocuk gelişimi bölümü öğrenci ve mezunlarının eklenmesiyle bu sayının 200 bini aştığını söyleyen platform, bu durumun atama konusunda olumsuzluk yaratacağını, bölümlerinin de itibarını zedeleyeceğini belirtiyor.

YÖK’E ATIF

Türkçe öğretmenliği ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinin, ilköğretim matematik öğretmenliği ile de lise matematik öğretmenliğinin müfredatlarının büyük ölçüde aynı olmasına karşın birbirlerinin kadrosuna atanmadığına işaret eden platform, “YÖK’ün 11 Mart 2020 tarihli raporunda, ‘Çocuk gelişimi programı; çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk sağlığı ve gelişimi programına eşdeğerdir. Bu iki program haricinde hiçbir programla eşdeğerliği yoktur’ ibaresi geçiyor. Buna karşın güncellenmemiş kurul kararı nedeniyle hala okul öncesi öğretmeni kadrosuna atanıyorlar” eleştirisini yöneltiyor.

Çocuk gelişimi mezunlarının TBMM ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki “okul öncesi öğretmeni” kadrosuna atanmadığına işaret ederek, “MEB harici tüm kamu kurumları günümüz koşullarına göre atama şartlarını düzenledi” diyen platform, TTK’nin kararındaki okul öncesi öğretmenliği atama çizelgesinden “çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk sağlığı ve gelişimi” bölümlerinin çıkarılmasını istediklerini kaydediyor.