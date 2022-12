CHP’li Beko: Sosyal hizmet uzmanları liyakatli bir atama bekliyor

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:08

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TBMM’de sosyal hizmet uzmanları ve bölüm öğrencilerinin yaşadığı sorunlara değinerek sosyal hizmet mesleği ve eğitimine yönelik izlenimlerini paylaştı. Beko, konuşmasında, mülakatsız liyakatli işe alım, okul sosyal hizmeti uygulaması ve açık öğretim fakültelerinin sosyal hizmet bölümü için yetersiz olduğu başlıklarını vurguladı.

"SOSYAL HİZMET UZMANLARI DESTEKLENMİYOR"

Sosyal hizmet uzmanlarının üniversitelerin 4 yıllık “sosyal hizmet bölümü” mezunları olduğunu vurgulayan Kani Beko, "İşsizlik, yaşlılık, yoksulluk, engellilik, çocuk, sağlık, adalet gibi insanın olduğu her yerde sosyal hizmet uzmanları sosyal devletin teminatı olarak çalışmaktadır. Şuan öğrencisi ve mezunu toplam 100 bin kişilik bir camia. Peki bu mesleğin kaçı çalışıyor? Ortalama 10 bin kişi. Çok acı bir tablo. 50 bin işsiz sosyal hizmet uzmanı ve 40 bin işsiz olmak için bekleyen öğrencisi var bu mesleğin. Fakat sosyal hizmet uzmanları bu denli önemli alanlarda çalışırken ne maaş, ne özlük hakları ne de istihdam konusunda rakamlarda gördüğünüz gibi desteklenmiyor" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL HİZMET AÇIK ÖĞRETİMDE KAPATILMALI"

Sosyal Hizmet Federasyonunun temsilcileri ile belli aralıklarla toplantılar yaptığını kaydeden CHP’li Beko, federasyonun belirttiği birçok sorun olduğunu, en önemlilerini belirtmek istediğini dile getirdi. Sosyal hizmet bölümünün açık öğretim fakültelerinde açılmasının meslek adına ve profesyoneller nezdinde yarattığı sıkıntılara değinen Beko, "Bir kere, en önemli sorunları açık öğretim fakültelerinde sosyal hizmet bölümlerinin açılmasıyla eğitimin içeriğinin boşaltılması. Düşünsenize bugün tıp eğitiminin açıköğretimle yapıldığını. İnsanla doğrudan çalışan bölümlerin başta sosyal hizmet bölümü olmak üzere açık öğretimleri kapatılmalıdır" dedi.

SOSYAL İNCELEME RAPORLARI

Sosyal hizmet uzmanlarının en önemli görev araçlarının sosyal inceleme raporları olduğunu belirten Beko, "Sosyal hizmet öğrencilerinin eğitim aldığı rapor yazma becerisini bu eğitimi almamış meslek gruplarına yaptırırsanız bu doğru olmaz. Sosyal inceleme raporu sosyal hizmet uzmanının hakkı ve yetkinliğidir" ifadelerini kullandı.

"ATAMALARDA LİYAKAT GÖZETİLMELİ"

İkinci Yüzyıla çağrı beyannamesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri tarafından geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da açıklandığını hatırlatan Kani Beko, "Biz iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortası kurumunu oluşturacağız. Bu kurum aracılığıyla her aileyle ilgilenen sosyal hizmet uzmanları olacak. İlk etapta 25 bin sosyal hizmet uzmanı ataması yapılacaktır. Ama şu anki hükümetin biz iktidar oluncaya kadar, atamalarında acilen liyakati gözetmesi gerekmektedir, memur alımlarında mülakatı kaldırmalıdır" dedi. Sosyal hizmetin bazı alanlarına mülakatla alımın gerekli olabildiğine dikkat çeken Beko, "Böyle durumlarda, sosyal hizmet uzmanlarının meslek örgütlenmesi olan Sosyal Hizmet Federasyonu’ndan bir dış gözlemci de mülakatlara davet edilmelidir" diye konuştu.

"HER OKULA BİR SOSYAL HİZMET UZMANI YERLEŞTİRİLMELİ"

Okullarda her gün karşılaşılan akran zorbalığı, şiddet vakaları ve intihar haberlerinin konuyla ilişkisine değinen Beko, "Bu kader değildir. Bunu engellemenin bir yolu vardır. Her okula bir sosyal hizmet uzmanını yerleştireceksiniz. Bu sosyal hizmet uzmanı okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeniyle iş birliği içinde okuldaki bu vakaları inceleyerek gerekli önlemler için diğer kuruluşlarla koordineyi sağlayacak ve bu gibi olayların engellenmesini sağlayacaktır. Dünya genelinde neredeyse bir yüzyılı geride bırakacak "okul sosyal hizmeti" uygulamasının önemini kaydeden Beko, "Okul sosyal hizmeti, ülkemizde yalnızca birtakım girişimler ve eylem planından ibarettir. Acilen her okula sosyal hizmet uzmanı atayarak okul sosyal hizmeti uygulaması hayata geçirilmelidir" dedi.