Sağlıkçı Nehir Aydın Gökduman'dan tepki çeken çocuk kitabı: Doktor düşmanlığı aşılanıyor

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı, doktorların görevi başında öldürüldüğü günlerde bir çocuk kitabı tartışma yarattı. Kendisi de sağlıkçı olan yazar Nehir Aydın Gökduman’ın 10 yıl önce yazdığı, Salacak Yayınları tarafından basılan “Bekir Dede’nin Şikâyeti” adlı çocuk kitabında doktorlara yönelik olumsuz ve yanlış ifadeler yer alması tepki çekti. Kitapta, yakınmalarına aldığı yanıtlara sinirlenen yaşlı bir adam, doktora “Be anlayışsız adam! Ne söylesem ‘yaşlılıktandır’ deyip duruyorsun. Sırf bunu söylemek için mi doktor oldun? Her hastalığın bir şifası vardır. Bunları öğrenmeye aklın yetmedi mi?” diyor.

"KARANLIK DÖNEM"

Satışı halen devam eden kitaba ilişkin Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bu örnekteki gibi sakıncalı içeriklere sahip kitapların çocukların ulaşımına açılmasının akılla da eğitimle de bağdaşır yanı yok” dedi. Buna benzer yanlış mesajlar içeren birçok kitabın MEB’in okullara tavsiye listesinde de yer aldığını hatırlatan Özbay, şöyle devam etti:

“Olması gereken; hekime, sağlık emekçisine şiddet artmışken bu çarpıklığı eğitimle çözecek kitapların yaygınlaşması, derslerin eklenmesidir. Hikâyeyi vahim buluyoruz. Hikayenin akışı içerisinde doktorun o azarı hak ettiğinin düşündürülmeye çalışılmasını tehlikeli buluyoruz. Çocukların kafasına işlenmeye çalışılan bu kompozisyon, gelecek yıllarda hekime şiddet vakalarının tohumunu atıyor. ‘Doktorları nasıl koruruz’ diye düşünüp politika üretmek yerine onlara ‘Giderlerse gitsinler’ diyen iktidar da tüm unsurlarıyla bunu başarıyor. Bu kitaplar, bu karanlık dönemin meyveleridir.”

Çocuk ve gençlik edebiyatı uzmanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet Neydim, metni tutarsız bulduğunu, başlangıç ile son arasında bir bağlantı bulunmadığını, hedef kitlesinin belirgin olmadığını söyledi.

"İRONİ VAR" SAVUNMASI

Kitabın yazarı Nehir Aydın Gökduman ise eleştirilen öyküyü şu sözlerle savundu: “Doktor ile yaşlı adam arasında bir ironi var. Yaşlı psikolojisiyle söylenmiş bir ifade. Bilirsiniz, yaşlıların bazen ani çıkışları olur. Masalda bu gibi ifadeler olmasa elbette daha iyi olurdu. Son paragrafla haddi aşmış gibi görünen ancak hepsi okunduğunda daha iyi anlaşılan bir kitaptır” dedi.