Şanlıurfa’da 40 yıllık hasarlı bina, 15 saniyede yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasındaki Şanlıurfa’da, 40 yıllık ağır hasarlı olan binanın yıkımı, 15 saniyede gerçekleştirildi.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:54
Şanlıurfa’da 40 yıllık hasarlı bina, 15 saniyede yıkıldı
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Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor. Atatürk Bulvarı’nda ağır hasarlı olan Stat Apartmanı'nın yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.

15 SANİYEDE TAMAMEN ÇÖKTÜ

İş makinesinin birçok bölümünü yıktığı 9 katlı apartman, kolonlarının kırılmasıyla 15 saniyede tamamen çöktü.

Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı yıkım sonrası çevreyi toz ve duman kapladı.

Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. 


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