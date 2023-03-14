Şanlıurfa’da 40 yıllık hasarlı bina, 15 saniyede yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasındaki Şanlıurfa’da, 40 yıllık ağır hasarlı olan binanın yıkımı, 15 saniyede gerçekleştirildi.
Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor. Atatürk Bulvarı’nda ağır hasarlı olan Stat Apartmanı'nın yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.
15 SANİYEDE TAMAMEN ÇÖKTÜ
İş makinesinin birçok bölümünü yıktığı 9 katlı apartman, kolonlarının kırılmasıyla 15 saniyede tamamen çöktü.
Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı yıkım sonrası çevreyi toz ve duman kapladı.
Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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