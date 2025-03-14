Sağlıkçılar iktidara acı reçeteyi yazdı!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:39

Güncelleme: 14.03.2025 - 16:39

17 sağlık emek meslek örgütü 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bıraktı. Sağlıkçılar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde bir basın açıklaması düzenledi. “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” sloganları atıldı. Emekçilere CHP Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ile siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

‘KAMUCU SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN GÖREVDEYİZ’

İlk olarak Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun söz aldı. Bayram havasından çok uzakta olduklarını belirten Coşkun, “Halktan ve emekten yana başka bir sağlık sistemi mümkün diyerek sorunlarımıza dikkat çekiyoruz. Ülkemizde tam iyilik halinden söz etmek olanaksız. 2003’de uygulanmaya başlanan sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte ülkemizde sağlık tam bir yangın yeri. Sağlıkta çeteleşme, şiddet ve mobbing bitmiyor. Beyaz kod kurulduğundan bu yana en az 122 bin şiddet bildirimi yapıldı.

Koruyucu sağlık hizmetleri unutuldu ve Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçesinde yüzde 28’de kaldı.Sağlık Bakanlığı birinci basamağı performansa dayalı ve bilimsellikten uzak şekilde yönetmekte kararlı. Kişi başı hekime başvuru yılda 11.4. Artış, sistemi kilitliyor. Randevu krizi oluşuyor. Asistan hekimler tükeniyor. Emekli hekimler geçinebilmek için çalışmayı sürdürüyor. Sorunlarımız saymakla bitmiyor. Başka bir sağlık sistemi mümkün demek için, kamucu, nitelikli, eşit, sağlık sistemi için görevdeyiz” dedi.

‘HAK ETTİĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALALIM’

Sonrasında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu adına Ali Demir konuştu. Demir, “Reçeteme dokunma diyoruz. Aile hekimlerinin maaş hesaplama çizelgesi oluşturuyor. 13 gün iş bıraktık. Eziyet yönetmeliği geri çekilinceye kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Ahmet Kandemir ise, “Bizler hastalarımızın acısını dindirmek için var gücümüzle çalışırken kendi hakkımızın, sağlığımızın korunmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük de, “Hem sağlık çalışanları hem halkımız için daha doğru ve iyi olanı istiyoruz. Herkese eşit, adil, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmetinde ısrar ediyoruz. Emeğimiz ve özverimiz yok sayılmasın. Hak ettiğimizin karşılığını alalım. Güvenli ve insanca koşullarda çalışalım. Her ay değişen, azalan beşe bölünmüş değil tamamı emekliliğe yansıyan, geçimimizi sağlayan tek bir maaş alalım istiyoruz” dedi.

‘İNSAN ÜSTÜ BİR İŞ YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Saymanı Dağhan Erbaz, “Koruyucu diş hekimliği yok sayılmakta, sistem bizi insan üstü bir iş yüküyle karşı karşıya bırakmaktadır. İnsanca çalışmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Aile Sağlığı Çalışanları Ebe Hemşire Dernekleri Federasyonu Başkanı Serap Karatüzün de, “İşlerimizi yapamaz hale geldik. Sistem yürüyorsa özverili çalışmamız sayesindedir” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU VAHİM TABLO HASTALIKLIDIR’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur ise iktidara reçete yazdıklarını belirtti. “Giderlerse gitsinler diyenler, ‘Gidin gırtlağına yapışın’ diyenler bugün bize övgü sıralamak için yarışacaklar. Sağlık çalışanları şiddetle, mobbingle, ağır geçim derdiyle boğuşuyor. Bu vahim tablo hastalıklıdır. Bununla mücadele etmek de boynumuzun borcudur” diyen Uğur, reçetesini şöyle açıkladı:

"Tıp Bayramı’nın hatırına iktidara bir jest yapıyor ve kendilerine acil bir reçete yazıyoruz. Sağlık çalışanlarına karşı hırçın ve öfkeli söylemlerine karşı sakinleştirici şurup, sağlık sisteminin geldiği vahim hali görmediği için gözlük, sağlık emekçilerinin hak aramasını hazmedemediği için mide ilacı. Bol bol ağrı kesici. İktidara bu reçeteye uymasını ehemmiyetle tavsiye ediyor, bu hastalıklı halin takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.”

‘HEKIMLIK İTİBARSIZLAŞTIRILMAKTADIR’

Hekim Birliği’nden Yakup Gökhan Doğramacı da sağlıkta şiddetten, liyakatsiz yönetime kadar birçok şeyle mücadele ettiklerini belirterek, “Emeğimize sahip çıkmak için buradayız. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün hekimlik onuruna sahip çıkma günüdür” dedi. Hekimsen Ankara Şube Başkanı Banu Yıldırım ise hekimliğin işgal altında olduğunu ifade etti ve “Hekimlik itibarsızlaştırılmaktadır. Emeğimizin karşılığını aldığımız bir sağlık sistemine kavuşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajını verdi.

‘BU DÜZENİ YIKACAĞIZ’

Günün mücadele dayanışma ve birlik günü olduğunu söyleyen Hürriyet Sağlık Sendikası Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, “Onların anlayışını yok ettiğimiz zaman bayramdır. Gelen gideni aratıyor. Asla susmayanlar ve Mustafa Kemal'in sağlıkçıları olarak biz bu düzeni yıkacağız” dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Sıddık Akın ise, “Özel hastane sayısı kamu hastane sayısının yarısından az ama yenidoğan yatak bakım sayısı özelde daha fazla. Bu da sağlıkta ticarileştirilmeyi gösteriyor. Angarya çalışma, kölelik düzenini ve paralı sağlığı değiştireceğiz. Mutlaka emekçiler ve halk yararına yepyeni bir sağlık sistemi inşa edeceğiz” diye konuştu.

‘KARAMSAR TABLO DEĞİŞEBİLİR’

Son olarak ise Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr Alpay Azap konuştu. Azap, “Bu karamsar tablo değişebilir. Biliyoruz, bu ülkenin kaynakları güçlü, birikimi yeterli. Bu ülkede sağlık çalışanları büyük özveriyle çalışıyor. Kendimize güveniyoruz. Başka bir sağlık sistemini hep birlikte başaracağız” dedi.











