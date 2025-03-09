Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, yeniden iş bırakıyor!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:38

Güncelleme: 09.03.2025 - 14:38

Eylemleri, kasım ayından beri sürmesine rağmen taleplerine karşılık alamayan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir kez daha iş bırakacak.

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, Sağlık Bakanlığı’nın sorunlarına kayıtsız kalmasını protesto ederek yetkilileri çözüm üretmeye çağırdı. Eyleme ilişkin açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, şunları kaydetti:

AİLE HEKİMLERİ VE ASM ÇALIŞANLARININ İSTEKLERİ

"Bağışıklama ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm basamaklardaki sağlık hizmetlerinin başarısı ve devam edebilmesi, olağanüstü ve insanüstü iş yüküne rağmen fedakarca çalışan sağlık çalışanları sayesindedir. Övündükleri sayılar, incittikleri ve tükettikleri hekimler, küstürdükleri ve korumadıkları sağlık çalışanları sayesindedir. Bu emek ve özveri yok sayılamaz. Yaşam için, sağlık için verilen emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, bu emek ve özverinin toplum sağlığının güvencesi olduğunu inkar etmeden çalışanlarının can güvenliği en başta olmak üzere çalışma koşulları ve özlük haklarında, ücretlerinde iyileştirmeler için en üst düzeyde çaba göstermelidir."

YENİ YÖNETMELİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HAZIRLANMALI

Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirlerin uygulamaya koyulmasını isteyen Mengücük, “Sağlık Bakanlığı, 3-5 dakikalık hızlandırılmış değil nitelikli sağlık hizmetinin peşinde olmalıdır. Performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı ödemeler yerine sabit ve emekliliğe yansıyan tek maaş talebini gerçekleştirmelidir. Aile Hekimliği Yönetmeliğini, yenisini meslek örgütleri ve çalışanlarla birlikte hazırlamak üzere geri çekmelidir” diye konuştu.

Mengücük, “Taleplerimizi yineliyoruz. İnsan ve toplum sağlığı odaklı, akıl ve bilimden yana, hasta ve çalışana saygılı, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti dışında sürdürülebilir ve insancıl başka hiçbir çözüm olmadığını hatırlatıyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.