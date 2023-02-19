Sağlıkçılardan çağrı: Kapatılan hastaneler depremzedelere açılsın

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 01:47

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:12

Türkiye’de açılan 13 şehir hastanesine karşılık 30 devlet hastanesi kapatıldı. Ankara’da ise Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışıyla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi ve Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi atıl halde bekletilmeye başlandı.

Sağlıkçılar; tüm odalarında oksijen, vakum tesisatları, mutfak ve yemekhane bulunan bu hastanelerin depremzedelere sağlık ya da barınma hizmeti verebileceğine dikkat çekiyor.

(Muharrem Baytemür)

ATO Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, kapatılan hastanelerin boş ve depremzedelerin barınması için kullanılabilir durumda olduğuna dikkat çekerek, “Buralarda depremzedeler için sağlık hizmetleri de verilebilir. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılacak. Yoğun bir iç göç var. Ankara, Mersin, Adana, İzmir’e doğru insanlar göç etmekteler. En azından geçici bir süre bu hastaneler depremzedeler için açılabilir” diye konuştu.

Baytemür, yurtların misafirhane yapılarak üniversitelerin uzaktan eğitime geçişinin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Ailesi deprem bölgesinde olan çocuklar ne yapacak? Uzaktan eğitim alma imkanı da yok. Eğitim devam etmeli. Bir an önce iyi bir organizasyonla devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi lazım. Biz de Ankara için çalışmaya hazırız. Sağlık için açılmıyorsa bile depremzedelerin barınması için bu hastanelerin açılması çok faydalı olur” ifadelerini kullandı.

(Birgi Tuna)

‘YURTLARDAN DAHA İYİ’

Genel Sağlık-İş Sendikası Merkez Disiplin Kurulu üyesi Birgi Tuna ise “Şehir hastaneleri kapasite olarak zaten sınırın üstünde gidiyordu. Depremzedelerin göç etmesinden sonra bu problem iyice büyüdü. Kapatılan hastaneler birkaç günlük bir çalışmayla kullanılır hale getirilebilir. Barınma veya sağlık için kullanılabilir buralar. Sırf barınma amaçlı kullanılacağı zaman hastane yatak sayısından çok daha fazla insanı barındırabilir. KYK yurtlarından çok daha iyi olur” dedi.