Sağlıkçılardan iş sağlığı için suç duyurusu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yasalarına uyulmadığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Yasaya göre her 250 çalışan için bir iş güvenliği uzmanı olması gereken hastanede yaklaşık 1500 kişi çalışmasına karşın, yalnızca bir iş güvenliği uzmanı olduğu öğrenildi.
SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Şiyar Gültekin, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
Söz konusu hastanede iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin birçok yapısal sorun olduğunu ifade eden Gültekin, “Her çalışan için aylık 40 dakika İSG uygulamaları yapılması gerekirken yapılan uygulama bir saniyeye bile denk gelmiyor. İSG kurulu 16 ayda yalnızca üç kez toplantı yaptı ve bu toplantılarda sendikanın görüş ve önerilerine yer vermedi. Ocak ayında yapılan toplantı yalnızca 15 dakika sürmüş olup önceki aylarda yapılmayan toplantıları da yapılmış gibi göstermeye çalışıldı” dedi.
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