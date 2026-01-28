Sağlıklı yaşamın merkezinde hareket var: Öncelik, hareket etmek

Spor eğitmeni Mert Büyük, beslenmenin evrimsel süreçte şekillenen biyolojik bir uyumun sonucu olduğunu belirterek sağlıklı yaşamın temelinde hareket etmenin yer aldığını söyledi. Büyük, sporun salonla sınırlı olmadığını, yürüyüş ve basit direnç egzersizlerinin günlük yaşamın parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ANA ÖNCELİK: HAREKET ETMEK

Beslenmenin, insanın evrimsel süreç boyunca şekillenmiş karmaşık biyolojik-çevresel uyumun ürünü olduğunu söyleyen spor eğitmeni Mert Büyük, “Evrimsel uyumun gereği doğal, katkısız gıdaların tüketilmesidir. Ancak sağlıklı yaşamın tamamlayıcısı ise spordur” dedi. “Spor ve doğal beslenme birbirinden ayrı görülemeyecek düzlemdedir” diyen Büyük, sağlıklı yaşamın merkezinde “hareket etme” olduğunun altını çizdi.

Bugün spor yapmak denilince akla öncelikle salonda spor yapmak geldiğini belirten Büyük, “Spor illa salonda yapılmak zorunda değildir. Direnç egzersizleri, yürüyüş, koşu gibi pek çok seçenek kolay seçenek üzerinden de spor yapılabilir. Kondisyon durumuna göre tempolu yürüyüş, evde direnç lastiği ile mini egzersizler de gündelik yaşamın parçası haline getirilmelidir” ifadelerini kullandı.