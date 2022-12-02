Sağlıkta şiddet bitmedi: Doktorlar yurtdışına gitmeye devam ediyor
TTB verilerine göre 2022’nin ilk 11 ayında yurtdışına giden doktor sayısı 2 bin 417 oldu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Ekonomik olarak bir parça düzeltilme yapıldı ancak çalışma şartları iyileştirilmedi” dedi.
Sağlıkta şiddet olayları artarak devam ediyor. Bu hafta Tokat, Şanlıurfa ve İzmir’de doktorlara şiddet uygulandı. Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir doktor, hasta yakını tarafından darp edildi. Annesi Y.Y’yi randevusuz tedavi ettirmek isteyen Celal Y. (47) ile iç hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma sırasında hasta yakını doktorun muayene odasına girerek saldırdı. Saldırıya uğrayan doktoru, sağlık çalışanları ve hasta yakınları şahsa müdahale ederek kurtardı. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli uzman doktor Orhan Haği, acil serviste kendi hastasına öncelik tanımasını isteyen bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu doktorun burnu kırıldı.
Sağlıkta şiddet vakaları artarken doktorların yurtdışına göçü de devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre kasım ayında 264 doktor, yurtdışında çalışmak için gerekli olan “İyi Hal Belgesi” aldı. 2022’nin ilk 11 ayında yurt dışına giden doktor sayısı 2 bin 417 oldu. TTB tarafından yapılan açıklamada, “Beyaz Reform’un ‘pembe tablo’larına rağmen hekimlerin ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurtdışına göçü artarak sürüyor. Sağlıklı bir gelecek için mücadeleye devam” ifadelerine yer verildi.
"DOKTORSUZ KALACAĞIZ"
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, hekimlerin çalışma şartlarındaki zorlukların giderilmediğine dikkat çekti. Erdoğan, “Hekimler açısından her türlü olumsuzluk var. Ekonomik olarak bir parça düzeltilme yapıldı ancak çalışma şartları iyileştirilmedi. İnsanlar hâlâ beş dakikada bir hasta görüyor, acillerin hali çok kötü. Sağlık sisteminin düzeltilmesi için çok daha köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Öte yandan yurt dışına gitmeyen doktorlar da ciddi branşları seçmiyorlar. Yarın çoğu branşta doktorsuz kalacağız” dedi.
İlgili Haberler
- Sağlıkta şiddette skandal karar: Aile hekimine saldıran ve mesleğini bırakmasına sebep olan sanıklara tahliye
- Sağlık Bakanlığı mesai sonrası hasta kabulü ve yedek hasta uygulamasına hekimlerden tepki: "Hastanın yedeği olmaz, sağlıkta şiddet artacak"
- Sağlık-Sen 'Temmuz Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu'nu açıkladı
-
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Yeni üçlü tehlike...
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Asgari ücrette takvim belli oldu