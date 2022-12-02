Sağlıkta şiddet bitmedi: Doktorlar yurtdışına gitmeye devam ediyor

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Sağlıkta şiddet olayları artarak devam ediyor. Bu hafta Tokat, Şanlıurfa ve İzmir’de doktorlara şiddet uygulandı. Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir doktor, hasta yakını tarafından darp edildi. Annesi Y.Y’yi randevusuz tedavi ettirmek isteyen Celal Y. (47) ile iç hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma sırasında hasta yakını doktorun muayene odasına girerek saldırdı. Saldırıya uğrayan doktoru, sağlık çalışanları ve hasta yakınları şahsa müdahale ederek kurtardı. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli uzman doktor Orhan Haği, acil serviste kendi hastasına öncelik tanımasını isteyen bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu doktorun burnu kırıldı.

Sağlıkta şiddet vakaları artarken doktorların yurtdışına göçü de devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre kasım ayında 264 doktor, yurtdışında çalışmak için gerekli olan “İyi Hal Belgesi” aldı. 2022’nin ilk 11 ayında yurt dışına giden doktor sayısı 2 bin 417 oldu. TTB tarafından yapılan açıklamada, “Beyaz Reform’un ‘pembe tablo’larına rağmen hekimlerin ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurtdışına göçü artarak sürüyor. Sağlıklı bir gelecek için mücadeleye devam” ifadelerine yer verildi.

"DOKTORSUZ KALACAĞIZ"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, hekimlerin çalışma şartlarındaki zorlukların giderilmediğine dikkat çekti. Erdoğan, “Hekimler açısından her türlü olumsuzluk var. Ekonomik olarak bir parça düzeltilme yapıldı ancak çalışma şartları iyileştirilmedi. İnsanlar hâlâ beş dakikada bir hasta görüyor, acillerin hali çok kötü. Sağlık sisteminin düzeltilmesi için çok daha köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Öte yandan yurt dışına gitmeyen doktorlar da ciddi branşları seçmiyorlar. Yarın çoğu branşta doktorsuz kalacağız” dedi.