Sağlıkta şiddet bitmiyor: Diyarbakır'da 4 sağlıkçı bıçaklandı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 23:34

Güncelleme: 01.08.2023 - 23:34

Sağlıkta şiddet konusunda iktidar tarafından gerekli düzenlemeler yapılmadığı için şiddet vakaları yaşanmaya devam ediyor. Son şiddet haberi Diyarbakır'dan geldi.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sağlıkçılar M.Z.Ö., E.Ç., Ş.Ö. ve F.T., ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri şüphelilerden 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ederken, sağlıkçıların tedavileri sürüyor.

İYİ HAL BELGESİNDE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Pandemide alınmayan önlemler, iyileştirilmeyen koşullar, sağlıkta şiddetin artması sağlıkçıların yurtdışına gitmesine neden oldu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugünkü açıklamasında sağlık çalışanlarının ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısının temmuzda rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada sadece temmuz ayında 288 başvuru yapıldığı belirtilmişti. Bu başvuru rekor olarak kaydedildi.