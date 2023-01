‘Sağlıkta şiddet’ gündemde: Gaziosmanpaşa'da doktoru yaralayan hasta yakını tutuklandı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 05:14

Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor Ç.A.’nın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K., ifadesinin ardından önceki gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Ç.A. adlı doktorun şiddete uğraması sağlıkta şiddet konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı’ndan Dr. Cemile Özdemir, “Hastalar kendileriyle hekimin yeterince ilgilenememesinin sebebini hekim zannediyorlar. ‘Sağlıkta Dönüşüm’ün vardığı bu tükenmiş sistemin sebebi doktorlar değildir. Genç meslektaşımızın hukuki sürecinin takipçisi olacağız, bu karanlığa ve bizleri göndermek isteyen iktidara rağmen hiçbir yere gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

422 ÇALIŞANA DARP

Öte yandan Sağlık-Sen’in sağlıkta şiddet raporuna göre, sağlıkta 249 şiddet olayı yaşandı. 2021 yılında bu rakam 190’dı. 249 şiddet vakasında 422 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu. 1 doktor ve 1 güvenlik görevlisi ise görevi başında yaşamını yitirdi. 149 doktor, 76 hemşire, 76 güvenlik görevlisi, 58 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 3 eczacı ve 60 diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 422 sağlık çalışanı mağdur oldu.

"HAYATIMIZLA ÇALIŞIYORUZ"

Özkan Yükselmiş isimli bir doktor, muayene etmek istediği hastasının üzerinden çıkan kesici ve delici aletlerin fotoğrafını paylaştı. Yükselmiş, sosyal medyadan, “‘Hastaya geçin muayene edelim’ diyoruz. ‘Tabi hocam’ diyip bunları masaya döküyor. Bizim meslek böyle. Her an, her saniye hayatımızla çalışıyoruz” dedi.