Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmiyor! Bu kez jinekoloğa saldırı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 17:50

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 17:50

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlar için sarf ettiği “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözleri ile hedef gösterdiği sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakaları artıyor.

Son şiddet haberi Isparta'dan geldi. Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde iddiaya göre, yakınını hastaneye getiren H.A., Op. Dr. Doğan Ak ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada H.A., Op. Dr. Ak’ı darbetti. Çağırılan polis ekipleri, H.A.’yı gözaltına aldı. Başından yaralanan Ak aynı hastanede tedaviye alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, olaya tepki gösterdi. Karakaya, "Bugün Isparta Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği'nde görev yapan meslektaşım Op. Dr. Doğan Ak'ın bir hasta yakını tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim" dedi.